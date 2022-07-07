7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة يأتى على رأسها تأهل فريقى بيراميدز ومنتخب السويس لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

بيراميدز يهزم سيراميكا 2 / 1 ويتأهل لربع نهائى كأس مصر.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لدور الثمانية بالبطولة، وينتظر الفائز من مباراة إنبى والبنك الأهلى.

تلقى مجلس إدارة شركة تذكرتي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لحضور مؤمن زكريا مستشار شئون الرياضة بشركة تذكرتي مباراة نهائي بطولة الرابطة المقرر إقامتها غدا.

حقق فريق منتخب السويس فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع نجمه أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما لاقى اللاعب قبولا داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.