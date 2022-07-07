شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: لم نقدم الأداء المثالى أمام سيراميكا.. والمنافسة فى الدورى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على سيراميكا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأربعاء، بثمن نهائي البطولة.

وقال تاكيس عقب المباراة إن مواصلة الانتصارات أمر هام للغاية وتأهلنا للدور المقبل أمر رائع لكن الأداء لم يكن مثاليا في مباراة اليوم، مضيفًا: "سيراميكا ظهر بشكل قوي للغاية في مباراة اليوم، وضغطنا في المباراة بشكل كبير ونحن نحترم كل الفرق وأبارك للاعبين الفوز والتأهل".

وأشار إلى أن الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى والأداء وطريقة اللعب الجيدة هي التي ستمنح بيراميدز الفوز، ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى والاستمرار في سلسلة الانتصارات.

وعن المنافسة في مسابقة الدوري أكد تاكيس أن فريقه يقدم كل ما لديه في كل مباراة والمنافسة صعبة للغاية ونخوض كل مباراة منفصلة ونعمل على حصد النقاط وتحقيق الانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري لأننا بيراميدز.