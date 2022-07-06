شكرا لقرائتكم خبر عن جلال أحمد حكما لمباراة المصرى وإيسترن كومبانى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اختيار جلال أحمد حكما لمباراة المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى المقرر لها غدا الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأهل إيسترن كومبانى إلى هذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، فيما حقق المصرى البورسعيدى الفوز على فريق المنصورة بهدفين نظيفين فى نفس الدور.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي، تدريباته بمعسكره المقام حالياً في برج العرب، استعداداً لمواجهة فريق إيسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر 2021.

وقرر مسئولو النادي المصري ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قرر، فى وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسئولية الفنية للمصري.