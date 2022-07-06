شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم سيراميكا 2 / 1 ويتأهل لربع نهائى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لدور الثمانية بالبطولة، وينتظر الفائز من مباراة إنبى والبنك الأهلى.

ونجح فخر الدين فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا، بضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية نموذجية من أحمد توفيق فى الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 36 تعرض محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا لإصابة قوية، أدت لعدم قدرته على استكمال المباراة، ليخرج فى عربية الإسعاف ويدخل بدلاً من عامر عامر.

ومع بداية الشوط الثانى وفى الدقيقة 67 سجل إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز، ليصعب المهمة على لاعبى سيراميكا، إلا إن الرد جاء سريعًا في الدقيقة 69 سجل حمزة مجدى هدف سيراميكا الاول.

وفى الدقيقة 83 تلقى محمود البدرى لاعب سيراميكا البطاقة الحمراء، كما غادر إسلام عيسى لاعب بيراميدز أرض الملعب بسبب الإصابة، ولم يتمكن تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز إجراء تبديل لاستنفاذ التبديلات الخمسة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - حسين السيد - أحمد توفيق، خط الوسط: رمضان صبحي - محمد صادق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - هشام محمد - عبد الله السعيد - محمد حمدي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد كوكو، خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- محمد توني - صالح جمعه - ايفانز منساه، خط الهجوم: شادي حسين.

وجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر- خالد صبحي - كوامي بونسو - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مصطفى ميسي - باسم مرسي - حمزة مجدي.