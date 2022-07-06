شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلى بشد فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري أحمد مصطفي صانع ألعاب الإسماعيلي، أشعة على قدمه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد منتخب مصر للشباب التى أقيمت مؤخرا.

وتأكد إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية التى تحتاج لراحة سلبية تصل إلى أسبوع قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

ومن المعروف أن " أحمد مصطفى " سيغيب عن لقاء فريقه ضد سموحه فى إطار الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام، للإيقاف.

يأتي ذلك بعدما حصل اللاعب علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة ( الدور الأول ) بجانب مباراة غزل المحلة الأخيرة.

وشارك اللاعب هذا الموسم خلال مسابقة الدوري العام، 11 مباراة بواقع 624 دقيقة، صنع هدفا وحيدا.

ويذكر أن الإسماعيلي سيواجه إنبي غدا الخميس فى ختام مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة التى تشهد غياب عمر الوحش وباهر المحمدي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مصطفي ومحمد بن خماسة وعماد حمدي ومحمد الشامي وأحمد عادل عبد المنعم لأسباب مختلفة.