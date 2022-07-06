شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 5 صفقات يقترب الزمالك من حسمها قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب مسئولو نادى الزمالك، من حسم 5 صفقات خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول مع بداية الموسم الكروى الجديد.

ويعد الظهير الأيمن التونسى حمدى النقاز، أول صفقات الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما استقر المسئولون على عودته، حيث عقد المسئولون جلسة مع اللاعب لتحديد بعض النقاط التى سيتم التعامل بناءًا عليها فى الفترة المقبلة، خاصة وإن اللاعب سبق وهرب من القلعة البيضاء الأمر الذى يجعل عودته مرة أخرى أمر يحتاج لبعض الخطوط العريضة بين الطرفين.

كان مسئولو الزمالك تعاقدوا في بداية الموسم مع حمدى النقاز قادما من الترجى التونسى قبل أن يفشل مسئولي الزمالك في قيد أي لاعب ليتم إعارته لمدة موسم لأهلى جدة السعودى بعد توقيع المدافع التونسى مع الفريق لمدة موسمين.

كما حصل الزمالك على توقيع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، وحصل اللاعب على مقدم التعاقد مع القلعة البيضاء، ليصبح بديلاً لمحمد أبو جبل الذى انتهى تعاقده وقررت الإدارة عدم التجديد له.

كما أقترب الزمالك من حسم صفقة ضم المغربى عبد الكبير الوادى لاعب سموحة، بعدما دخل مسئولى القلعة البيضاء فى مفاوضات مع اللاعب وناديه، خاصة وإنه مازال مرتبط بعقد سارى مع سموحة.

فى الوقت نفسه يقترب الزمالك من حسم صفقة ضم عمرو السيسى لاعب وسط طلائع الجيش، لاسيما وإن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك أبدى ترحيبه بضم اللاعب.

كما حصل الزمالك على توقيع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز بعدما انتهى تعاقده مع فريقه، ليصبح صفقة انتقال حر.