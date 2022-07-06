شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يصل القاهرة غدًا بعد حصد فضية نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية فى اتحاد اليد عن عودة بعثة منتخب الرجال إلى القاهرة فى تمام الثانية والنصف ظهر غدا الخميس قادمة من وهران الجزائرية بعد حصد فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

حصد منتخب مصر لكرة اليد فى فضية البحر الأبيض المتوسط بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 28/27 فى النهائى .

تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد لمواجهة الفراعنة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 42/38 فى دور نصف النهائى ، فيما تأهل منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 34/20 .

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط والتي كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.