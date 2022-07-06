شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف "فخر" على سيراميكا فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وسيراميكا التي تجمعهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ونجح فخر الدين فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا، بضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية نموذجية من أحمد توفيق فى الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 36 تعرض محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا لإصابة قوية، أدت لعدم قدرته على استكمال المباراة، ليخرج فى عربية الإسعاف ويدخل بدلاً من عامر عامر.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - حسين السيد - أحمد توفيق، خط الوسط: رمضان صبحي - محمد صادق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - هشام محمد - عبد الله السعيد - محمد حمدي - دودو الجباس.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد كوكو، خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- محمد توني - صالح جمعه - ايفانز منساه، خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر- خالد صبحي - كوامي بونسو - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مصطفى ميسي - باسم مرسي - حمزة مجدي.