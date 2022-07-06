شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تصفيات منتخب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية، تصفيات منتخب الكاراتيه للشباب تحت 21 سنة، كوميتيه، والتى تقام غدا الخميس، بمشاركة لاعبى المنتخب المقرر تصفيتهم لاختيار أفضل العناصر.

ويشارك فى التصفيات كل الاوزان لمنتخب الشباب والشابات تحت 21 سنة .

ألغت محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم، اليوم الإثنين، الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 81 بشأن التشكيك في نتيجة الاتحاد المصري للكاراتيه وبطلانها.

وأصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا جاء فيه: "بعد كل محاولات النيل من الاتحاد ومجلس إدارته ومحاولات تعطيل مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المستويات العمرية بالنسبة لأبنائنا اللاعبين، أو على المستوى القاري والدولي من حصد بطولات شهد بها الجميع القاصي والداني".

وأضاف البيان: "الاتحاد المصري للكاراتيه ومن خلال مجلس إدارته يوجه دعوة خالصة صادقة للجميع من عناصر اللعبة ومحبيها أن يستظلوا جميعا بظل الاتحاد المصري الممثل للعبة باعتباره اتحاد يجمع ولا يفرق".