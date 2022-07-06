شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تراجع النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، عن الانسحاب من بطولة كأس مصر، خلال جلسة ودية جمعت الكومى بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

رئيس الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المقاولون

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول، قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة القائمة التى سوف تخوض المباراة النهائية غدا أمام فيوتشر لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، المقرر لها السادسة مساء الخميس.

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

استقر مسئولو نادى الزمالك، على الالتزام بالعقد المبرم بين اللجنة السابقة التى كُلفت بإدارة النادى، واللاعب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، ليعود النقاز لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجديد.

ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته ضد الجونة أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت استمرار فقدان الفريق الأحمر للنقاط.

احتفل نادى الزمالك بعيد ميلاد لاعبه، محمد عواد، وهنأه فى تغريدة عبر الحساب الرسمى بتويتر، وقال :" يوافق اليوم عيد ميلاد حارسنا "محمد عواد، كل عام وأنت بخير يا عواد".

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع نجمه أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما لاقى اللاعب قبولا داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.

أكد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي أنه يمارس عمله بشكل طبيعي وما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة فنجان".

تراجع النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، عن الانسحاب من بطولة كأس مصر، خلال جلسة ودية جمعت الكومى بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.