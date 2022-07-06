شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مؤمن زكريا مستشار الرياضة لتذكرتي لحضور نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة شركة تذكرتي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لحضور مؤمن زكريا مستشار شئون الرياضة بشركة تذكرتي مباراة نهائي بطولة الرابطة المقرر إقامتها غدا.

وتقام مباراة نهائي كأس الرابطة بين فريقي غزل المحلة وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء غدًا الخميس على استاد القاهرة.

وأكد كابتن مؤمن زكريا على تلبيته لدعوة رابطة الأندية وحضوره نهائي كأس الرابطة غدًا.