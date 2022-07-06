شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف مهدد بالجلوس على دكة الأهلى بسبب إهدار الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، من أزمة في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والذى تسبب في تراجع نتائج الأحمر خلال مباريات الدورى الماضية.

وغاب محمد شريف عن التسجيل في مباراتى سموحة والجونة في بطولة الدورى مما أدى إلى خسارة الفريق الأولى والتعادل في الثانية، بسبب إهدار محمد شريف عدة فرص محققة أمام المرمى، مما جعل الجهاز الفني بقيادة سواريز يفكر في إعادة محمد شريف إلى دكة البدلاء لحين استعادته حاسة التهديف مجددا.

وسجل محمد شريف 7 أهداف مع الأهلى في الدورى حتى الآن خلال 19 مباراة لعبها بجانب صناعته لهدفين، بالإضافة إلى تسجيل 6 أهداف في بطولة أفريقيا وصناعة هدف، في البطولة التي خسرها الاهلى أمام الوداد بهدفين نظيفين.

ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته ضد الجونة أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت استمرار فقدان الفريق الأحمر للنقاط.

ويخطط سواريز لمعالجة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ودقة اللمسة الأخيرة التي افتقدها لاعبي الأهلي خلال مباراة الجونة وكذلك الشراسة الهجومية والتركيز طوال المباراة، بعدما ظهر على الضغط على اللاعبين.

ويبدأ فريق الأهلي غد الخميس التحضير لمباراته ضد فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يرغب الجهاز الفني في إطلاع اللاعبين على فيديوهات للأخطاء التي وقعوا فيها حتى لا تتكرر أزمة إهدار الفرص في الفترة القادمة، لاسيما أن الفريق أمامه ثلاث مباريات غاية في الأهمية أمام فرق فيوتشر ثم بيراميدز بالدوري وأخيرا الزمالك في نهائي كأس مصر.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.