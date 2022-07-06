شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن قائمة مباراة نهائى كأس الرابطة أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة القائمة التى سوف تخوض المباراة النهائية غدا أمام فيوتشر لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاءت القائمة تضم كلا من :

فى حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

فى خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، خالد سامى ، هانى عادل ، مصطفى العش ، السيد الشبراوي ، إيهاب سمير .

فى خط الوسط .. أحمد السيد ، يحيى حامد ، خالد الاخميمى ، حميد ماو ، وليد مصطفى ، أحمد الشيخ ، إبراهيم كونيه ، هشام بلحه .

فى خط الهجوم .. ماليك نوريه ، عبد الرحمن عاطف ، عبده يحيى .

من ناحية أخرى، رصد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى مكافأة خاصة للاعبى الفريق تحفيزا لهم قبل مواجهة فيوتشر غدا في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى .

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بدعم اللاعبين خلال المرحلة الحالية لتحقيق بطولة للنادى الذى غاب عن البطولات منذ 49 سنة حيث البطولة الوحيدة الذى حققها الفريق بطولة الدورى المصرى الممتاز عام 1972 / 1973 .

ويعود غزل المحلة إلى طريق النهائيات بعد غياب دام لنحو 21 عاما حيث شارك في نهائي كأس مصر نسخة 2001 أمام الأهلي، وخسرها زعيم الفلاحين بهدفين دون رد وبشكل عام فقد شارك غزل المحلة في 6 نهائيات لبطولة كأس مصر وذلك في نسخ 1975، 1979، 1993، 1986، 1995، 2001 كما غاب التوفيق عن زعيم الفلاحين في نهائي السوبر المصري عام 2001، ونهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1974.