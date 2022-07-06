شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول، قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار رئيس القلعة البيضاء، خلال جلسته مع اللاعبين، مساء اليوم، الأربعاء، حيث حرص على تحفيزهم وحثهم على بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، لتحقيق لقب الدورى.

ووجه مرتضى منصور رسائل دعم ومساندة للاعبين والجهاز الفني في ظل ارتباط الفريق بمنافسات مهمة في بطولة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر للموسم الماضي والموسم الحالي.

وأكد مرتضى منصور أن الفترة المقبلة تتطلب تركيزا شديدا من الجميع لمواصلة مسيرة الانتصارات، مضيفًا خلال حديثه مع اللاعبين: "يجب التركيز على مباراتي المقاولون و غزل المحلة المقبلتين بالدوري، ونفس الأمر أمام أي فريق نستعد لمواجهته في الدوري".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "عليكم ألا تشغلوا أنفسكم بأي نتائج للمنافس، ويجب التركيز في مبارياتنا فقط والمنافسين الذين نواجههم لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة".

وتابع مرتضى منصور قائلا: "أنتم الفريق الأفضل في الكرة المصرية الآن، وعليكم مواصلة ما قدمتموه في المباريات الأخيرة".