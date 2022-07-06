شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا للمصرى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، المقرر لها السادسة مساء الخميس.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام، أحمد دعدور

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود، صابر الشيمى، حسام حسن، أحمد ثابت، يوسف مجدى

الوسط: أحمد أبو بكر "موكشا"، أحمد حمزة "حمزاوى"، أحمد تمساح، عبد العزيز موسى، احمد متعب، محمد خليفة، محمد رمضان، أحمد حجى، عمر ميرا، ناصر مودى

الهجوم: عماد ميهوب، يوسف أحمد

وتأهل إيسترن كومبانى إلى هذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، فيما حقق المصرى البورسعيدى الفوز على فريق المنصورة بهدفين نظيفين فى نفس الدور.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدورى، واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون للوصول لدور الثمانية بالإطاحة بالمصرى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات المؤثرة فى مباراة اليوم، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم أيضا عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.