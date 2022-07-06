شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج منتخب مصر لكرة اليد بالميدالية الفضية فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب منتخب مصر لكرة اليد، بالميدالية الفضية فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية، بعد الخسارة أمام نظيره إسبانيا بنتيجة 28 /27 فى النهائى.

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 16/13 لصالح الفراعنة فى شوط تألق فيه كل من اللاعبين، على زين و محمد سند و مهاب سعيد و الحارس المخضرم كريم هنداوى.

بينما شهد الشوط الثانى تركيز ملحوظ للفراعنة من البداية عن طريق اللعب الهجومي وسط تألق اللاعبين ، أحمد عادل ، أحمد الأحمر و على زين ولكن سرعان ما استعاد الجانب الإسباني توازنه و من ثم تحقيق التعادل ثم التقدم فى الدقيقة قبل الأخيرة حتى ينتهى اللقاء لصالحهم .

تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد لمواجهة الفراعنة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 42/38 فى دور نصف النهائى ، فيما تأهل منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 34/20 .

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط والتي كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.