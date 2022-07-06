شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يواصل مفاجآته ويطيح بالطلائع من دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق منتخب السويس فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف المباراة الوحيد باسم عادل لمنتخب السويس في الدقيقة 66 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحرزها باسم عادل على يمين محمد شعبان حارس الطلائع.

وحاول لاعبو طلائع الجيش إدراك التعادل، لكنهم لم يستغلوا الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم أمام مرمى منتخب السويس، ودفع طارق العشرى بالعديد من اللاعبين لإدراك التعادل لكن دفاع السويس وقف سدا منيعا أمام كل المحاولات.

وضرب منتخب السويس موعدا مع نادى سموحة في دور ربع نهائي كأس مصر، بعدما نجح الفريق السكندرى في الإطاحة بفريق كفر الشيخ في دور الـ16 بنتيجة 6/ 1.

جدير بالذكر أن طلائع الجيش تأهل لهذا الدور بعد الفوز على حلوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى حين أطاح منتخب السويس بفريق فيوتشر بركلات الترجيح فى نفس الدور.