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لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا والسعيد على مقاعد البدلاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - حسين السيد - أحمد توفيق 

 

خط الوسط: رمضان صبحي - محمد صادق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - هشام محمد - عبد الله السعيد - محمد حمدي - دودو الجباس.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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