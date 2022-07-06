شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا والسعيد على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - حسين السيد - أحمد توفيق خط الوسط: رمضان صبحي - محمد صادق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف خط الهجوم: فخري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - هشام محمد - عبد الله السعيد - محمد حمدي - دودو الجباس.