شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز بالكأس.. صالح جمعة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز ، ضمن مباريات دور الـ16من بطولة كأس مصر. ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو. خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- محمد توني - صالح جمعه - ايفانز منساه. خط الهجوم : شادي حسين. ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر- خالد صبحي - كوامي بونسو - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مصطفى ميسي - باسم مرسي - حمزة مجدي.