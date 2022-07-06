شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز بالكأس.. صالح جمعة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز ، ضمن مباريات دور الـ16من بطولة كأس مصر.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد كوكو.
خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- محمد توني - صالح جمعه - ايفانز منساه.
خط الهجوم : شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر- خالد صبحي - كوامي بونسو - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مصطفى ميسي - باسم مرسي - حمزة مجدي.