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تعرف على تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز بالكأس.. صالح جمعة أساسيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز ، ضمن مباريات دور الـ16من بطولة كأس مصر.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو.  

خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمود نبيل-  محمد توني - صالح جمعه - ايفانز منساه.

خط الهجوم :  شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر- خالد صبحي - كوامي بونسو - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حسام محمد -  مصطفى - باسم مرسي - حمزة مجدي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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