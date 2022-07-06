شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبى الزمالك: أنتم الأفضل فى مصر ولا تشغلوا أنفسكم بالمنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووجه مرتضى منصور رسائل دعم ومساندة للاعبين والجهاز الفني في ظل ارتباط الفريق بمنافسات مهمة في بطولة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر للموسم الماضي والموسم الحالي.

وأكد مرتضى منصور أن الفترة المقبلة تتطلب تركيزا شديدا من الجميع لمواصلة مسيرة الانتصارات، مضيفًا خلال حديثه مع اللاعبين: "يجب التركيز على مباراتي المقاولون و غزل المحلة المقبلتين بالدوري، ونفس الأمر أمام أي فريق نستعد لمواجهته في الدوري".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "عليكم ألا تشغلوا أنفسكم بأي نتائج للمنافس، ويجب التركيز في مبارياتنا فقط والمنافسين الذين نواجههم لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة".

وتابع مرتضى منصور قائلا: "أنتم الفريق الأفضل في الكرة المصرية الأن، وعليكم مواصلة ما قدمتموه في المباريات الأخيرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.