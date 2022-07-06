شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى توصية لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بشأن التشكيل الجديد للأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى 2022-2023 و ذلك على النحو التالى:

من ناحية أخرى كشف، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الأسباب الحقيقية وراء إقامة مباراة الأهلى باستاد برج العرب يوم 7 أغسطس المقبل، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يقصر فى هذا الأمر وأن السبب الحقيقى هو التعليمات الأمنية.

وقال مصيلحى، إن مباريات الاتحاد السكندري مع الأندية الشعبية (الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصرى) تقام باستاد برج العرب، ومع باقي الأندية تقام باستاد الإسكندرية، وذلك منذ 11 سنة.

وناشد رئيس الاتحاد السكندرى الجهات الأمنية إعادة النظر فى إقامة جميع مباريات الاتحاد بما فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي باستاد الإسكندرية، وهذا حق طبيعى لزعيم الثغر.



قطاع الناشئين



قطاع الناشئين



قطاع الناشئين



قطاع الناشئين



قطاع الناشئين