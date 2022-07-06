شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واسبانيا .. ماذا قدم منتخب اليد فى دورة البحر المتوسط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب كرة اليد أمام إسبانيا بنتيجة 27/28 فى نهائي دورى البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحصد المركز الثانى وفضية المنافسات.

بعد حصد المنتخب الميدالية الفضية، نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه فراعنة اليد للتتويج بفضية البحر المتوسط، والتى جاءت كالتالى :

الفوزعلى إيطاليا فى الجولة الأولى 38/35 .

الفوز على صربيا فى الجولة الثانية 35/28 .

الفوز على تونس فى الجولة الثالثة 30/26 .

الفوز على مقدونيا فى نصف النهائى 34/20 .

الخسارة أمام إسبانيا 28/27



مصر واسبانيا .. قائمة المنتخب فى البطولة مصر واسبانيا .. قائمة المنتخب فى البطولة

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.