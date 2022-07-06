شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يراقب نهائى كأس الرابطة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولى الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز اهتماماً كبيراً بمتابعة مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين غزل المحلة وفيوتشر والمقرر لها مساء غد الخميس، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف لفريق فيوتشر الذى سيلاقيه المارد الأحمر بالجولة المقبلة للدوري.

ويسعى سواريز لاستكشاف منافسيه في الجولات المقبلة للدوري بعناية شديدة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يعانى منه الاهلى في الأسابيع الأخيرة.

يستعد فريق الاهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.