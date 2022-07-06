جماهير أتلتيكو مدريد ترفض التعاقد مع رونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن غالبية جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لا ترحب بفكر التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبات مستقبل النجم البرتغالي، من أبرز الصفقات المنتظرة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وذكر البرنامج الإذاعي الإسباني El Partidazo de Cope الشهير نقلا عن الصحفي ماثيو طومسون بأن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض وكيله على أتلتيكو مدريد للتعاقد معه هذا الصيف.

وتحدثت العديد من الصحف الإنجليزية، أن المهاجم البالغ (37 سنة) طلب بشكل واضح مغادرة مانشستر، بسبب عدم تواجد الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وعرض خورخي مينديز لاعبه كريستيانو رونالدو على أكثر من فريق مثل بايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وحتى برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيكون في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، حال عدم استمرار ألفارو موراتا.

وما زال نجم مانشستر يونايتد متخلفا عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه، استعدادا لفترة الإعداد للموسم الجديد، إذ كان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الاثنين الماضي بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.