برشلونة يقدم لاعبه الإيفواري كيسي ويستعرض مهاراته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، لاعبه الجديد الإيفواري فرانك كيسي أمام وسائل الإعلام.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» مجموعة من مقاطع الفيديو لفرانك كيسي خلال استعراض مهاراته بالكرة، وكذلك خلال مراسم توقيع العقد مع خوان لابورتا رئيس النادي، إضافة إلى مقطع فيديو لاستقبال لابورتا لأسرة اللاعب، قبل نقل المؤتمر الصحفي.

وكان برشلونة أعلن أمس الأول تعاقده مع فرانك كيسي في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع ميلان الإيطالي، وذلك لمدة أربعة أعوام.

وقال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خلال تقديم اللاعب «نرحب بكيسي وكل عائلته في النادي. نحن سعداء للغاية بهذه الصفقة.»

ومن جانبه قال كيسي»أنا سعيد للغاية بأنني جزء من هذه العائلة الكبيرة وهذا النادي الكبير.»

وأضاف «أتطلع إلى لقاء جميع أعضاء الجهاز الفني. وأتطلع بحماس شديد إلى لقاء زملائي وبدء التدريبات... إنني قادم لهذا النادي الرائع وأتطلع إلى استعراض ما يمكنني تقديمه.»

ويأتي ذلك عقب أيام قليلة من تتويج اللاعب بلقب أفضل لاعب في كوت ديفوار، حيث انتهى موسمه مع نادى ميلان بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم المنقضي 2021-2022.

ومنح الاتحاد الإيفوري كيسي الجائزة، بعدما تفوق على العديد من اللاعبين الإيفواريين، مثل ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس، وسبايستيان هالر لاعب أياكس أمستردام الهولندي، والذي تمكن من تسجيل عشرة أهداف كاملة خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ولعب فرانك كيسي لنادي ميلان 5 مواسم، منذ انضمامه قادما من أتالانتا فى 2017، وخاض 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.