دوري الدرجة الثالثة يهدد بوردو الفرنسي بالإفلاس

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وكان بوردو، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي ست مرات سابقة، أنهى الموسم الماضي في قاع جدول مسابقة دوري الدرجة الأولى ليتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، ولكن قرارا صدر بإنزاله إلى دوري الدرجة الثالثة بعد فحص سجلاته المالية من قبل المديرية الوطنية للرقابة الإدارية.وأعلن بوردو، الذي تشير التقارير إلى أن حجم ديونه بلغ 40 مليون يورو (07ر41 مليون دولار)، عن اتجاهه للطعن على القرار، ولكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن أن العقوبة تأكدت أمس.
وقال جيرارد لوبيز مالك النادي إن الآثار المالية المترتبة على إنزال الفريق لأدنى من الدرجة الثانية «كارثية».
كما سبق للوبيز أن حذر من أن النادي قد يواجه خطر الإفلاس في حال تم رفض الطعن، وهو ما سيؤدي لنزوله لدرجة أدنى بخروجه من هرم كرة القدم الاحترافية في فرنسا.
ويستطيع بوردو التقدم بالتماس إلى اللجنة الأولمبية الدولية أو أن يتطلع لتعليق القرار. ورغم هذا، سيضطر إلى بيع عدد من لاعبيه في سوق الانتقالات هذا الصيف.
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