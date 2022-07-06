الهولندي ماتياس يشعل الصراع بين تشيلسي وبايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن صراع شرس بين تشيلسي وبايرن ميونخ على التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث فتح الثنائي خط المفاوضات مع ناديه يوفنتوس الإيطالي، لكن البيانكونيري لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع أي من الناديين.

ويسعى المدافع الهولندي إلى الخروج من يوفنتوس في الصيف، وتفيد التقارير أن عمالقة الدوري الإيطالي قد تلقوا عروضا من كلا الناديين.

دي ليخت لديه شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو مدرج في عقده، ولكن لا يبدو أن لا تشيلسي ولا بايرن يرغبان في تقديم هذا المبلغ، ويمكن ليوفنتوس قبول عرض من 90-100 مليون يورو.

وذكرت شبكة «فوتبول إيطاليا» أن دي ليخت يريد الانضمام إلى بايرن ميونخ، بعد أن أجرى بالفعل محادثات مع النادي في عام 2019.

فيما أشار موقع «جول» العالمي إلى أن البلوز ما زالوا يتصدرون السباق للمدافع الدولي الهولندي. ويوفنتوس غير مستعد لقبول لاعب في الصفقة ويفضل بيع دي ليخت مقابل عرض نقدي كبير.

وحدد يوفنتوس كل من جليسون بريمر وكاليدو كوليبالي ونيكولا ميلينكوفيتش، لتعويض رحيل الهولندي الذي لديه عقد حتى عام 2024 في تورينو.