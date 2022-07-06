كوزمين كونترا: إدارة الاتحاد خذلتني

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وقال كونترا لـراديو ماركا «اتفقت مع إدارة الاتحاد على تجديد عقدي لموسم آخر، لكني فوجئت من الصحافة بتفاوض العميد مع مدرب آخر».وتابع «في السعودية، لدى لاعبي كرة القدم نظرة مختلفة، في بعض الأحيان يصلون متأخرين، وأحيانا يتركون التدريبات إذا كانت قاسية بحجة عدم شعورهم بالراحة».
وعن اللعب مع ميلان وتدربه تحت قيادة أنشيلوتي، ذكر «المدرب الإيطالي يعرف ما يريده كل لاعب، ويطبق ذلك في ريال مدريد»، مضيفا «لاعبو ريال مدريد يقاتلون من أجل مدربهم أنشيلوتي، لأنه قريب منهم للغاية».
وأشار إلى أنه وبعد انتهاء علاقته بالاتحاد بات ينتظر العروض التي راح تصله من الأندية متمنيا التدريب في الليجا.
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