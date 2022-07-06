القفازات الأجنبية تحرس الأندية السعودية

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فيما أعلن نادي الشباب عن التوقيع مع الحارس الدولي الكوري الجنوبي «كيم سيونج جيو» قادما من نادي كاشيو ريسول الياباني لمدة ثلاث سنوات لحماية عرين الليث الشبابي بالموسم المقبل.ووفقا للحساب الرسمي للشباب على «تويتر»، فإن النادي قام بشراء المتبقي من عقد الحارس الكوري الجنوبي من ناديه الياباني.
وينتهي عقد سيونج مع كاشيوا ريسول في 31 يونيو2023، وتبلغ قيمته التسويقية 750 ألف يورو.
وخاض سيونج (31 سنة) 13 مباراة مع كاشيوا بالدوري الياباني، استقبل خلالها 13 هدفا، وخرج بشباك نظيفة من 5 مباريات.
في حين تعاقد نادي الوحده العائد لدوري الأضواء مع الحارس المغربي منير المحمدي 33 عاما قادما من نادي هاتيا سبور التركي، حتى العام 2024، فيما اختار فريق العدالة الصاعد حديثا لدوري المحترفين حارس مرمى منتخب مونتينيغرو (الجبل الأسود) ميلان مياتوفيتش لدفاع عن مرماه. وينتظر أن تنهي ادارة نادي الاتفاق التعاقد مع حارس فريق غريمو البرازيلي سابقا باولو فيكتور 35 سنة، بعد إنهاء التعاقد مع الحارس الجزائري رايس أمبولحي مع نهاية الموسم الماضي.
بينما تسعى إدارة نادي النصر التعاقد خلال الفترة القليلة المقبله، مع حارس أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبتأييد من المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا.
الحراس الأجانب بالدوري السعودي للموسم المقبل حتى الآن:
- البرازيلي مارسيلو غروهي (نادي الاتحاد)
- البرازيلي كاسيو آنجوس (نادي التعاون)
- مصطفى زغبة (نادي ضمك)
- السويدي جاكوب رين (نادي الفتح)
- الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (نادي الفيحاء)
- الأورجوياني مارتن كامبانيا (نادي الباطن)
- البرازيلي فيكتور براغا (نادي الطائي)
- المونتينيغروي ميلان مياتوفيتش (نادي العدالة)
- المغربي منير المحمدي (نادي الوحدة)
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