شكرا لقرائتكم خبر ميشايل: لا أرغب في العودة للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب الهلال ميشايل ديلجادو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «bolavip» البرازيلية عن برنامج «Cancelados» التلفزيوني «هناك حقيقة واحدة فقط، أريد العودة للبرازيل، نعم أمتلك عرضين برازيليين، ولدي وعد مع ماركوس براز؛ نائب رئيس نادي فلامنجو، وأنا إذا وعدت، أفي بوعدي، لم يتم الاتفاق على كل شيء بعد، لا أعلم ما إذا كنت سأعود للسعودية أم سأبقى في البرازيل، لكن أتمنى أن أبقى، حتى إنني لم أشتر تذكرة العودة للهلال بعد».

وأضاف «عندما أعود للبرازيل سيكون لفلامنجو الأفضلية دائما، هذا بسبب المودة والاهتمام والاحترام الذي بيني وبين ماركوس براز، لكن إذا لم ينجح الأمر بحكم أن القرار ليس قراره بمفرده، فلدي عدة عروض أخرى، أي أنه إذا لم تتم صفقة انتقالي لفلامنجو، فسأنتقل لأي ناد برازيلي آخر».

ويتواجد ميشايل حاليا في البرازيلي بعد أن منح الجهاز الفني للهلال، راحة لجميع اللاعبين، بعد ختام موسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصرح بها ديلجادو بمثل هذه التصريحات، فقبل أيام أيضا أكد أن أسرته تشعر بالراحة في المملكة، وذلك خلال فيديو نشره حساب «viva sport»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

«أعيش بشكل جيد في السعودية، لكنني أفتقد كل شيء في البرازيل، فأنا برازيلي ومعتاد على الأجواء البرازيلية، معتاد على الأجواء الجنونية التي نعيشها هنا، لكن بكل أمانة عائلتي سعيدة هناك في السعودية، وهذا ما يجعلني سعيدا وهو ما يمنحني القوة، لكنني أشتاق، فالبرازيل تبقى البرازيل عندي».

الجناح الأيسر انضم للزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من فلامنجو البرازيلي، في أول تجربة احترافية له في مسيرته الكروية.

ديلجادو شارك في 19 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع أربعة أخرى.

وتوج ميشايل بأول ألقابه مع الزعيم قبل أيام، بعدما حصد الأزرق لقب الدوري المحلي بعد صراع مع وصيفه الاتحاد.