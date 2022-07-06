شكرا لقرائتكم خبر وفد المنتخب السعودي يشارك في ورشة كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناولت ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة العديد من الموضوعات التي عقدت في جلسات منفصلة وتفصيلية، من بينها الفنية والطبية والأمن والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والتسويق والتقنيات المرتبطة بكرة القدم والتحكيم.وزار وفد المنتخب السعودي مقر المعسكر الذي سيقيم فيه الأخضر طوال فترة مشاركته في كأس العالم، واطلع على جاهزية ملعب التدريب المخصص للأخضر.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد المنتخب السعودي يشارك في ورشة كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.