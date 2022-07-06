وفد المنتخب السعودي يشارك في ورشة كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وفد المنتخب السعودي مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، لإلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث المونديالي الذي ينطلق في 21 من شهر نوفمبر المقبل.

وتناولت ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة العديد من الموضوعات التي عقدت في جلسات منفصلة وتفصيلية، من بينها الفنية والطبية والأمن والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والتسويق والتقنيات المرتبطة بكرة القدم والتحكيم.

وزار وفد المنتخب السعودي مقر المعسكر الذي سيقيم فيه الأخضر طوال فترة مشاركته في كأس العالم، واطلع على جاهزية ملعب التدريب المخصص للأخضر.