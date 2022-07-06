شكرا لقرائتكم خبر 8 مكاسب سيجنيها دوري يلو من هبوط الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أدائه ونتائجه الكارثية في دوري المحترفين الموسم الأخير، هبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى، وفيما يضغط عدد من الأهلاويين لحث وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم على التدخل لإنقاذ الفريق من هذا المصير، من خلال تدشين عدد من الحملات على تويتر، مطالبين بزيادة عدد الأندية إلا أن اتحاد القدم سبق وأعلن عن آلية الزيادة الموسم بعد القادم، مما يعني أن هبوط الفريق الأهلاوي أصبح واقعا.

وسيجني دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالموسم المقبل من هبوط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه مكاسب عدة، حيث سيشكل وجود رابع الأندية الكبيرة، وصاحب الجماهيرية العريضة على مستوى كافة أنحاء مدن المملكة، إضافة كبيرة لدوري يلو على المستوى الفني للدوري والمتابعة الإعلامية والجماهيرية المتوقعة بالموسم المقبل، إضافة إلى ارتفاع نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية في عدد من المدن.

ومن المنتظر أن يحظى دوري يلو للموسم المقبل، والذي سينطلق رسميا في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل بمشاركة 18 فريقا، اهتماما غير مسبوق على المستوى المحلي والقاري نظير مشاركة النادي الأهلي متصدر سجل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بـ13 لقبا.

مكاسب دوري يلو من وجود الأهلي:







ارتفاع القيمة السوقية لدوري يلو.



ارتفاع المشاهدة و المتابعة الإعلامية و الجماهيرية لمباريات دوري الدرجة الأولى.



زيادة معدل التنافس بين الفرق.



تسليط الضوء على اللاعبين الأمر الذي سيمنحهم الاهتمام و فرصة الانضمام لقائمة المنتخب الأول.



ارتفاع نسبة إشغال الفنادق و الشقق الفندقية في عدد من المدن.



تزايد فرصة الاحتكاك و الاستفادة من لاعبي الأهلي نتيجة الخبرة الطويلة للاعبيه.



أول فريق حاصل على بطولة دوري المحترفين يشارك بدوري يلو.



زيادة الحافز لدى فرق الدوري بتسجيل نتيجة الخبرة إيجابية تاريخية أمام الأهلي.



فرق دوري يلو لموسم 2022-2023

تشهد النسخة القادمة من دوري يلو 2022/2023 مشاركة 18فريقا، هي: