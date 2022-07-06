حراسة الطائي ترقص السامبا البرازيلية

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وسبق لبراغا البالغ من العمر (30 عاما) تمثيل عدة أندية برتغالية، علما بأن حراسة فريق الطائي في الموسم الماضي كان قد تناوب عليها ثلاثة حراس وهم البلغاري مارتن لوكوف قبل أن يتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إضافة إلى الحارس بدر الخمعلي، وحارس فريق النصر المعار نواف العقيدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان تحضيراتها بشكل مبكر لخوض منافسات دوري المحترفين الذي يشارك فيه الفريق للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجحت في حسم أولى الصفقات الصيفية بالتعاقد مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للموسم الرياضي المقبل.وسبق لبراغا البالغ من العمر (30 عاما) تمثيل عدة أندية برتغالية، علما بأن حراسة فريق الطائي في الموسم الماضي كان قد تناوب عليها ثلاثة حراس وهم البلغاري مارتن لوكوف قبل أن يتم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إضافة إلى الحارس بدر الخمعلي، وحارس فريق النصر المعار نواف العقيدي.

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