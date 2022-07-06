صفقات قوية أمام الأهلي لتصحيح المسار في الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى النادي الأهلي لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

يأتي هذا بعدما كشف الموسم الحالي عن حاجة الأهلي لمزيد من التدعيمات في أكثر من مركز، خاصة قلب الدفاع والظهير الأيسر والجناح والمهاجم الصريح.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن الأهلي أمامه أكثر من لاعب مرشح لتدعيم خط الهجوم الفريق، سواء محلي من خلال عودة أحمد ياسر ريان أو ضم مهاجم آخر وأبرز هذه الأسماء أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الحالي، بخلاف التفكير في ضم مهاجم إفريقي وقد يكون النيجيري جون ايبوكا لاعب إنبي أو لاعب أجنبي آخر، حيث يراقب مسئولي القلعة الحمراء مهاجم برازيلي أيضا تم ترشيحه من قبل البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني.

وفي مركز قلب الدفاع، يدرس الأهلي تدعيم هذا المركز لتعويض رحيل المغربي بدر بانون المتوقع، بعدما اقترب بشدة من الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي.

وتفكر إدارة الأهلي في عودة محمد مغربي من الإعارة إلى التشيك، أو أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته إلى سموحة، أو التعاقد مع مدافع محلي جديد مثل محمود مرعي مدافع فيوتشر، أو التفكير في ضم مدافع أجنبي ويعد التونسي منتصر الطالبي لاعب روبن كازان الروسي ضمن الأسماء المستهدفة لحل أزمة الدفاع بالفريق الأحمر.

أما في مركز الوسط الهجومي، فهناك أكثر من لاعب مرشح لتدعيم صفوف الأهلي، مثل محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، والجزائري أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري، بخلاف إمكانية عودة كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر بنهاية الموسم الحالي، حيث أن الأسماء السابقة هي أبرز الحلول المرشحة لحل أزمة مركزي الوسط وصناعة اللعب بالأهلي.

وفي مركز الظهير الأيسر، يدرس مسئولو الأهلي عودة محمد شكري ليكون بديلا للتونسي علي معلول، لاسيما مع فشل محمود وحيد في تعويض غياب الظهير التونسي، والذي اقترب بشدة من مغادرة الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

أما بالنسبة لمركز الجناح، يستهدف فريق الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب منهم لاعب أجنبي تتفاوض معه الإدارة الحمراء في الوقت الحالي، بخلاف عودة محمود كهربا، كما تخطط إدارة الأهلي للتعاقد مع مصطفى شلبي جناح فريق إنبي بنهاية الموسم الجاري.