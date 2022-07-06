شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمة مواجهة إنبى.. إراحة المحمدى والوحش والشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، على ضم وجوه جديدة إلى قائمته استعدادًا لمواجهة إنبي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

فضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إراحة عددا من لاعبيه الأساسيين خلال مباراة الفريق المقبلة ضد إنبي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويواجه الاسماعيلي، فريق إنبي غدًا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من عمر المسابقة المستحدثة لأول مرة هذا الموسم.

حيث شهدت القائمة تواجد محمود عبد الله لأول مرة هذا الموسم بالإضافة إلى ضم كمال السيد بجانب عودة حسن ياسين بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بجانب مروان حمدي وجان موريل ووجيه عبد الحكيم ومحمود البدري.



وضمت القائمة 22 لاعبا وهم .. وضمت القائمة 22 لاعبا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وعمر رضوان وكمال السيد

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمود البدري

فى خط الوسط .. محمد بيومي ومحمد عادل ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وجان موريل وحسن ياسين ومحمود عبد الله وعبد الرحمن مجدي

فى خط الهجوم .. خالد النبريصي وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم ومروان حمدي

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة من غزل المحلة بركلات الترجيح فى قبل نهائي البطولة بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكلا منهما.