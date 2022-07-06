حصاد مشاركة بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.. 51 ميدالية

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، إضافة ميدالية فضية للبعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، حيث وصل عدد الميداليات إلى 51 ميدالية متنوعة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية، لتحتل مصر المركز السادس فى الترتيب العام للبطولة.

محمد يوسف

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