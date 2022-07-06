شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة حمدى النقاز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك، على الالتزام بالعقد المبرم بين اللجنة السابقة التى كُلفت بإدارة النادى، واللاعب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، ليعود النقاز لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وعقد مسئولى الزمالك جلسة مع النقاز لتحديد بعض النقاط التى سيتم التعامل بناءًا عليها فى الفترة المقبلة، خاصة وإن اللاعب سبق وهرب من القلعة البيضاء الأمر الذى يجعل عودته مرة أخرى أمر يحتاج لبعض الخطوط العريضة بين الطرفين.

كان مسئولو الزمالك تعاقدوا في بداية الموسم مع حمدى النقاز قادما من الترجى التونسى قبل أن يفشل مسئولي الزمالك في قيد أي لاعب ليتم إعارته لمدة موسم لأهلى جدة السعودى بعد توقيع المدافع التونسى مع الفريق لمدة موسمين.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع اكثر من لاعب خلال الموسم المنقضى وفشل المجلس السابق في قيدهم بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولى على رأسهم عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومحمود شبانه مدافع أسوان وحمدى النقاز لاعب الترجى .