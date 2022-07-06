شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور يستضيف البطولة العربية لكرة السلة ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الزهور، البطولة العربية لناشئي كرة السلة تحت 18 سنة، التى تقام فى الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجارى، في الصالة المغطاة بالفرع الرئيسي بمدينة نصر.

وتقام البطولة بمشاركة 7 دول عربية وهي: ليبيا، والسعودية، وتونس، والإمارات، والصومال، والكويت، ومصر البلد المنظم.

وتم الاتفاق بين نادي الزهور ، واتحاد كرة السلة على تفاصيل استضافة البطولة وتدريبات المنتخبات المشاركة والتي ستبدأ قبل انطلاق البطولة بيومين.

وتعد هذه البطولة ذات أهمية كبرى للمنتخب المصري لناشئي كرة السلة حيث أنها تأتي بعد انتهاء بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة وقبل بطولة إفريقيا للناشئين تحت 18 سنة، فالبطولة العربية تعد مرحلة هامة في برنامج اعداد منتخب تحت 18 عاما للبطولة الأفريقية المقرر إقامتها أغسطس المقبل في مدغشقر والمؤهلة لبطولة العالم.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: عمرو أبو الخير مدير فني، وأحمد الجارحي مدرب عام، وهيثم كامل مدرب، وعلاء لطفي محلل أداء، ووليد نجيب إداري، وإسلام الشبكاتي إداري، ووليد عبد الوهاب علاج طبيعي، ووليد عبد الحليم معد بدني.