شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الكأس.. سيراميكا يهزم بيراميدز بهدف محمد إبراهيم فى آخر مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيراميكا على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يدخل بيراميدز اللقاء بعد الفوز على فريق لافينا بهدف نظيف فى دور الـ32، بينما حقق سيراميكا فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى نفس الدور.

آخر مواجهة

ونجح فريق سيراميكا في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في آخر مباراة جمعتهما، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام هذا الموسم وتحديدا في 28 أبريل الماضى.

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لنادى بيراميدز، إلى تحقيق الفوز والعبور لدور الثمانية لمواصلة المنافسة على اللقب خاصة بعد الخروج من كأس مصر القديم بعد الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على ترجمة الفرص التى تتاح إليهم إلى أهداف، خاصة أن سيراميكا يضم العديد من اللاعبين المميزين.

ويستعيد تاكيس جونياس خدمات لاعبه إبراهيم عادل الذى غاب عن الفريق الفترة الماضية للإصابة، والذى أثر على مستوى الفريق، وعودته ستضيف من قوة الفريق السماوى.

فى المقابل، يدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا، بالدفع بصالح جمعة نجم الفريق أساسيا أمام بيراميدز بعد التألق الذى ظهر عليه اللاعب في مباراة الزمالك الأخيرة بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، ونجاحه في قلب موازين اللقاء لصالح سيراميكا في الشوط الثانى.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 26 نقطة، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.