شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الزمالك يحتفل بعيد ميلاد لاعبه محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الزمالك بعيد ميلاد لاعبه، محمد عواد، وهنأه فى تغريدة عبر الحساب الرسمى بتويتر، وقال :" يوافق اليوم عيد ميلاد حارسنا "محمد عواد، كل عام وأنت بخير يا عواد".

وفى سياق متصل احتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد محمد عواد حارس مرمى الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.



محمد عواد

وأقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني ممرا شرفيا لمحمد عواد احتفالا بعيد ميلاده ، وتمنوا له عاما سعيدا مليئا بالنجاح والبطولات مع نادي الزمالك .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى اتحاد الكرة.

وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي.