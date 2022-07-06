شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يعتذر عن تدريب الداخلية فى الدورى الممتاز رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية، اعتذارا رسميا عن الاستمرار في منصبه مع الفريق للموسم القادم، وحرص على وداع اللاعبين وإبلاغ ادارة النادي بقراره في مران اليوم.

وأبدي سيد عيد أمنيته للاعبين بالتوفيق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز كما وجه شكره لإدارة النادي واللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق مؤكدا أن استمراره في الداخلية كان من أجل العمل مع مجموعة اللاعبين الأكفاء الذي يضمن الفريق متمنيا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة.

وكان الداخلية قد صعد للدوري الممتاز هذا الموسم تحت قيادة سيد عيد بعدنا تصدر قمة المجموعة الثانية وحسم بطاقة التأهل قبل نهاية الموسم باربع مباريات.