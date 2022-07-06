شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الطلائع ومنتخب السويس بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين طلائع الجيش مع منتخب السويس، في المباراة المقامة حاليا على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: رجب بكار، محمد أنور، خالد سطوحي، حسن مجدي.

الوسط: محمد جابر، عمرو السيسي، على حمدي.

الهجوم: رجب عمران، جون أنطوي، ميدو جبر.

فى المقابل، جاء تشكيل منتخب السويس على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود كوكا.

الدفاع: أحمد حاتم، باسم عادل، إبراهيم عوض، محمد هيكل.

الوسط: أحمد فتحي، جاستس أرند، أحمد عماد.

الهجوم: أحمد القرموطي، أحمد زعلول، أحمد صالح.

يدخل طلائع الجيش المباراة بعد الفوز على حلوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32، فى حيت أطاح منتخب السويس بفريق فيوتشر بركلات الترجيح فى نفس الدور.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع إلى مواصلة نتائجه الرائعة، حيث حافظ على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 21 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.