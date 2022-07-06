شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات خاصة لشيكا وروقا والمثلوثى وشيفو يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تدريبات فنية خاصة للثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وحمزة المثلوثي خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في الدوري.

وخاض الثلاثي تدريبات فنية وبدنية خاصة تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال بالفريق، كما خاض محمد عبد الشافي، تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.