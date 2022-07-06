"علاء وأوباما" يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية

القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائي محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بصورة طبيعية.

وقرر الجهاز الفني للزمالك وضع برنامجا تأهيليا للثنائي بعد أداء التدريبات الفنية والبدنية تحت إشراف مدرب الأحمال، في حين خاض باقي الفريق التقسيمة الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.