شكرا لقرائتكم خبر عن "علاء وأوباما" يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الثنائي محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بصورة طبيعية.
وقرر الجهاز الفني للزمالك وضع برنامجا تأهيليا للثنائي بعد أداء التدريبات الفنية والبدنية تحت إشراف مدرب الأحمال، في حين خاض باقي الفريق التقسيمة الفنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى اتحاد الكرة.
وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي.