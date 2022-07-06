منتخب اليد يتقدم على إسبانيا 16/13 فى الشوط الأول بنهائى البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره إسبانيا بنتيجة 16/13 فى إطار الشوط الأول بنهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية.

وشهد الشوط الأول بداية هجومية للمنتخب الإسبانى ولكن سرعان ما قلص الفراعنة الفارق ثم التقدم وسط تألق كلا من اللاعبين، على زين و مهاب سعيد و الحارس المخضرم كريم هنداوى.

تأهل منتخب إسبانيا لكرة اليد لمواجهة الفراعنة بعد الفوز على صربيا بنتيجة 42/38 فى دور نصف النهائى، فيما تأهل منتخب مصر لكرة اليد، بالفوز على نظيره مقدونيا بنتيجة 34/20.

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وشهدت منافسات الدور الأول إلغاء مباراة كرة اليد بين مصر وسلوفينيا فى دورة البحر المتوسط والتى كان مقررا لها الساعة ٣ وربع مساء الجمعة، بسبب انسحاب سلوفينيا لإصابة ٧ لاعبين بفيروس كورونا.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.