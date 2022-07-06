شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا" يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديث مطول من جانب الجهاز الفني، حيث وجه فيريرا عدة رسائل للاعبين، وأخرى من أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء.

وأكد فيريرا في بداية الحديث على صعوبة المباريات المقبلة في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لا ينفع فيها التهاون بأي شكل من الأشكال، ويجب على كل اللاعبين تحدي أنفسهم من أجل المساهمة في تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب البرتغالي :"الفترة الماضية شهدت غيابات عديدة، وكان من الطبيعي أن يحصل عدد كبير من اللاعبين على الفرصة حتى اللاعبين الشباب".

وتابع: "كل اللاعبين سيحصلون على الفرصة، ولكن عليكم تقبل فكرة أنه من الطبيعي أن لا يشارك الجميع في نفس الوقت، لكن الجميع في صفوف الفريق سواسية".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.