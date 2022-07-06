شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الأهلى يفاوض القندوسى بعد فشل ضم بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع نجمه أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما لاقى اللاعب قبولا داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلي أن الفريق الأحمر، حدد قبلته تجاه القندوسي للتعاقد معه في الصيف بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع فريقه في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، ويرغب في معرفة شروط وفاق سطيف للتخلي عن خدمات اللاعب.

شدد المصدر على أن الأهلي بدأ التفكير في التعاقد مع القندوسي بعد فشل التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، بعد رفض زعيم الأندية التونسية التفريط في خدمات لاعبه باعتباره من أهم المواهب في الكرة التونسية حاليا.

أضاف المصدر أن الأهلي ينوي شراء القندوسي مقابل 1.5 مليون دولار يحصل عليها نادي وفاق سطيف للتخلي عن خدمات لاعبه.