شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: أنا مدير فنى مع الإسماعيلى حسب النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي أنه يمارس عمله بشكل طبيعي وما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة فنجان".

قال حمزة الجمل في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي ابراهيم فايق عبر اذاعة ميجا اف ام: "بعد الخسارة من غزل المحلة في كأس الرابطة حدث اتصال هاتفي بيني وبين يحيي الكومي رئيس النادي وكان يستفسر عن أسباب الخسارة وكان يهمه التواجد في النهائي وبالتأكيد أنا نفس الشيء".

أردف: "كان في نوع من الحزن من جانبي وكنت متعصب بعض الشيء واختلفنا في الأمور، وعدم وجودي في المباراة الودية أمام منتخب الشباب كان لأسباب شخصية وبعدها خرجت شائعات من داخل النادي عن رحيلي".

وشدد: "بعدما شاهدت الأخبار والمفاوضات مع المدربين قررت نشر بيان رحيلي عبر صفحتي الشخصية، ومجلس الإدارة اجتمع ورأي أن الجهاز الفني عامل شغل مميز ولا بد من استكمال مهمته ".

وشدد: "كنت مصمم على الرحيل ولكن اصرار المجلس ويحيي الكومي رئيس النادي سبب بقائي".

وعن حديث بعض أعضاء المجلس عن عدم سيطرته على الفريق رد قائلا: "لم أهرب من المسئولية وفي تمسك من بعض أعضاء الإدارة وليس كل المجلس حتى أكون واضح لكني واثق من بقاء الفريق".

وعن مدة تعاقده مع الإسماعيلي رد قائلا: "في مصر الأمور مختلفة بعد الفوز في المباريات أصبح أفضل مدير فني في مصر وبعد التعادل أو الهزيمة أصبح الأسوء، وأنا مدير فني مع الاسماعيلي حسب النتائج وده شعوري".