شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد محمد عواد حارس مرمى الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني ممرا شرفيا لمحمد عواد احتفالا بعيد ميلاده ، وتمنوا له عاما سعيدا مليئا بالنجاح والبطولات مع نادي الزمالك .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى اتحاد الكرة.

وتواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي.