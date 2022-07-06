شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس ادارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، بعد التشاور مع المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادارة، ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، عن تشكيل الجهاز الفني والادارى والطبى لقطاع الناشئين بالنادي للفرق المختلفة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الناشئين بالمقاولون العرب كالتالي:

عبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع

حسن حسام سكرتير المدير الادارى للقطاع

المشرفين على قطاع البراعم

حمدى سيكلا

محمد عبدالعز يز زيزو

المغاورى محمد مشرف حراس المرمى

مواليد 2001

عبدالعزيز مصطفي زيزو مدير فنى

احمد كمونة مدرب عام

تونسى ابوالليل مدرب حراس مرمى

سعيد صابر ادارى

تامر عادل اصابات ملاعب

مواليد 2003

محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى

سعد عبدالباقى مدرب عام

ماهر سليمان مدرب حراس المرمى

هانى عدلى ادارى

اسامة محمد اصابات ملاعب

مواليد 2005

محمود العارف مدير فنى

محمد فوزى مدرب عام

احمد صابر مدرب حراس مرمى

علاء سعد ادارى

مصطفي شاكر اصابات ملاعب

مواليد 2006

مجدى مصطفي مدير فنى

حمادة يوسف مدرب عام

عبدالغنى حسين ادارى

احمد صابر مدرب حراس مرمى احمد هشام اصابات ملاعب

مواليد 2007

سامح يوسف مدير فنى

طلعت حسن مدرب عام

ماهر سليمان مدرب حراس مرمى

سعيد صابر ادارى

اسلام اسحاق اصابات ملاعب

مواليد 2008

ماهر صديق مدير فنى

كريم رضوان مدرب عام

حازم فرج مدرب حراس مرمى عبدالغني حسين ادارى

تامر عادل اصابات ملاعب

مواليد 2009

مجدى درويش مدير فنى

محمد محسن مدرب عام

حازم فرج مدرب حراس مرمى

هاني عدلى ادارى

مواليد 2010

حسن السيد مدير فنى

احمد السكرى مدرب عام

بلال ثابت مدرب حراس مرمى

علاء سعد ادارى

مواليد 2011

سعيد سعد مدير فنى

رامى سعيد مدرب عام

بلال ثابت مدرب حراس

سعيد صابر ادارى

مواليد 2012

محمد رجب مدير فنى

محمد ابوالسعود مدرب عام

عبدالمولى قيشار مدرب حراس مرمى

عبدالغني حسين ادارى

مواليد 2013

ايهاب بيتا مدير فنى

ضياء عبدالرحمن مدرب عام

عبدالمولى قيشار مدرب حراس مرمى

عبدالغنى حسين اداري

مدربي اللياقه البدنية

كريم مجدي. 2001 و 2003 و 2007

محمود عبدالحليم 2005 و 2006 و 2008