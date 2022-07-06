شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس ادارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، بعد التشاور مع المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادارة، ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، عن تشكيل الجهاز الفني والادارى والطبى لقطاع الناشئين بالنادي للفرق المختلفة.
وجاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الناشئين بالمقاولون العرب كالتالي:
عبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع
حسن حسام سكرتير المدير الادارى للقطاع
المشرفين على قطاع البراعم
حمدى سيكلا
محمد عبدالعز يز زيزو
المغاورى محمد مشرف حراس المرمى
مواليد 2001
عبدالعزيز مصطفي زيزو مدير فنى
احمد كمونة مدرب عام
تونسى ابوالليل مدرب حراس مرمى
سعيد صابر ادارى
تامر عادل اصابات ملاعب
مواليد 2003
محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى
سعد عبدالباقى مدرب عام
ماهر سليمان مدرب حراس المرمى
هانى عدلى ادارى
اسامة محمد اصابات ملاعب
مواليد 2005
محمود العارف مدير فنى
محمد فوزى مدرب عام
احمد صابر مدرب حراس مرمى
علاء سعد ادارى
مصطفي شاكر اصابات ملاعب
مواليد 2006
مجدى مصطفي مدير فنى
حمادة يوسف مدرب عام
عبدالغنى حسين ادارى
احمد صابر مدرب حراس مرمى احمد هشام اصابات ملاعب
مواليد 2007
سامح يوسف مدير فنى
طلعت حسن مدرب عام
ماهر سليمان مدرب حراس مرمى
سعيد صابر ادارى
اسلام اسحاق اصابات ملاعب
مواليد 2008
ماهر صديق مدير فنى
كريم رضوان مدرب عام
حازم فرج مدرب حراس مرمى عبدالغني حسين ادارى
تامر عادل اصابات ملاعب
مواليد 2009
مجدى درويش مدير فنى
محمد محسن مدرب عام
حازم فرج مدرب حراس مرمى
هاني عدلى ادارى
مواليد 2010
حسن السيد مدير فنى
احمد السكرى مدرب عام
بلال ثابت مدرب حراس مرمى
علاء سعد ادارى
مواليد 2011
سعيد سعد مدير فنى
رامى سعيد مدرب عام
بلال ثابت مدرب حراس
سعيد صابر ادارى
مواليد 2012
محمد رجب مدير فنى
محمد ابوالسعود مدرب عام
عبدالمولى قيشار مدرب حراس مرمى
عبدالغني حسين ادارى
مواليد 2013
ايهاب بيتا مدير فنى
ضياء عبدالرحمن مدرب عام
عبدالمولى قيشار مدرب حراس مرمى
عبدالغنى حسين اداري
مدربي اللياقه البدنية
كريم مجدي. 2001 و 2003 و 2007
محمود عبدالحليم 2005 و 2006 و 2008